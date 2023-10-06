مشرف حياة كريمة بالتخطيط: 8 مليارات جنيه مستحقات للمقاولين شهريا لتنفيذ مشروعات المبادرة

كتبت أسماء أمين

أكد الدكتور جميل حلمى المشرف العام على حياة كريمة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الوزارة تبذل جهدا كبيرا لمراجعة المستخلصات والمطالبات المالية لمشروعات «حياة كريمة» لضمان استمرارية التمويل وحوكمة عملية المراجعة وسرعتها ومتابعة الصرف وضمان وصول مستحقات للمقاولين، بحيث يصل حجم التدفقات النقدية الشهرية للمقاولين فى حدود 8 مليار جنيه.

وكشفت المشرف العام على حياة كريمة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من نسبة 85% من المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، على أن يتم الانتهاء من كامل المرحلة الأولى خلال عام 2024 بحجم استثمارات يبلغ 350 مليار جنيه.

كما كشف عن البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لمُبادرة «حياة كريمة»، بتخصيص 13.12 مليار جنيه منها 7.12 مليار جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و6 مليارات جنيه لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، كما تم تخصيص 10 مليار جنيه خلال الخطة الاستثمارية 23/2024، لتخدم على المرحلة الثانية من مشروعات «حياة كريمة»، مثل المستشفيات المركزية الموجودة فىمدن المراكز، ومشروعات المدارس والنقل ومحطات معالجة الصرف الصحى ومياه الشرب الموجودة فى المدن التى تخدم على القرى.

واكد حلمى انه يتم حاليا عمل مشاورات بين شركة «دار الهندسة» مع كل جهاز تنفيذى لوضع الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية بكل تفاصيلها.