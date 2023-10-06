محافظ شمال سيناء يفتتح 20 عمارة سكنية فى مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، اليوم الجمعة، 20 عمارة سكنية في مدينة العريش، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبى لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ على أن قطاع الإسكان يشهد طفرة تنموية فى محافظة شمال سيناء، حيث تم إنشاء 3 مدن جديدة وهى مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام شرق مدينة بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعى والمنازل البدوية التى تم إنشائها فى مدن وقرى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى افتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر في شتي القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة. بدوره المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، أنه تم افتتاح إعادة انشاء 10 عمارات في حي المساعيد تضم 200 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 75 مليون جنيها، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتجديد عمارات المساعيد بالعريش وعددها 105 عمارة سكنية بتكلفة وصلت الي 440 مليون جنيه في إطار سعى الدولة الدؤوب نحو رفع المعاناة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأضاف رئيس منطقة تعمير سيناء، انه جري ايضًا افتتاح مشروع انشاء 6 عمارات سكنية في حي الريسة بتكلفة 60 مليون جنيه، حيث تتكون العمارة من دور أرضي و5 أدوار علوية، ويتكون الدور من عدد 4 وحدات سكنية تضم كل وحدة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام. أشار رئيس منطقة التعمير الي افتتاح عدد 6 عمارات سكنية في حي ضاحية السلام بتكلفة 55 مليون جنيه حيث تتكون العمارة من دور أرضي و5 أدوار علوية، ويتكون الدور من عدد 4 وحدات سكنية تضم كل وحدة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.





