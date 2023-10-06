محافظ بنى سويف: الإعلان عن الدورة الرابعة من مسابقة" جائزة الدولة للمبدع الصغير "

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، باتخاذ ما يلزم نحو الإعلان عن انطلاق النسخة الرابعة من مسابقة " جائزة الدولة للمبدع الصغير" ، والتي ينظمها المجلس الأعلي للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وذلك فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر ومرور 50 عاماً على حرب 1973 المجيدة

حيث يتم تنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين ، الفئة الأولى من سن 5 إلى 12 سنة ، والفئة الثانية من فوق 12 إلى 18 سنة ، ويبلغ عدد جوائزها 4 جوائز ، وذلك في مجالات : الأدب وتشمل "القصة قصرة،الشعر ، التأليف المسرحي " ، والفنون وتشمل "الرسم ، العزف والغناء "، والإبداع والابتكار وتشمل " التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية "

ويشترط توافر مجموعة من الشروط والمعايير في المتقدمين للمشاركة في المسابقة ، وهى :

ـــــ أن يكون المتقدم ( مصرى الجنسية.

ــــ محمود السيرة حسن السمعة.

ــــ ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

ــــ أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.

ــــ أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

ــــ ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

ــــ ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

ــــ لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

ــــ فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع

ــــ تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوف شروط الجائزة.

ــــ التحكيم يتم على مرحلتين:

ـــــــ مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.

ــــ مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ ويستثنى من ذلك الشرط المقيمين خارج مصر وتكون المقابلة (أونلاين)

ــــ حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة

ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها.

ــــ في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.

يتم التقدم " إلكترونياً :عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة www.ckp.eg ,اخر موعد للتقديم 31 ديسمبر 2023

عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.

للاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكترونى (www.ckp.eg) أو التليفون - واتساب (01559919944).