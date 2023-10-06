اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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متحدث الكرملين: التقرير النهائى بشأن تحطم طائرة بريجوجين لم يصدر بعد

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 05:27 م
متحدث الكرملين: التقرير النهائى بشأن تحطم طائرة بريجوجين لم يصدر بعد بريجوجين
أ ش أ

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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، أن التقرير النهائى بشأن تحطم طائرة الزعيم السابق لمجموعة "فاجنر" الروسية المسلحة بريجوجين لم يصدر بعد

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم /الجمعة/ ردا على سؤال بشأن توقيت نشر هذا التقرير الذى أشار إليه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا - "الرئيس بوتين قال إن هذا التقرير لم يُدرس بعد، وأنه ليس نهائيًا". 


وأضاف "من الحقائق المثبتة حتى الآن وجود شظايا قنابل يدوية فى جثث ضحايا طائرة بريجوجين".


وكانت لجنة التحقيق الروسية، قد أعلنت - فى أغسطس الماضى - العثور على جثث 10 قتلى فى موقع سقوط طائرة مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجينى بريجوجين، فى مقاطعة تفير شمال موسكو، كما تم العثور على أجهزة التسجيل العاملة أثناء الطيران (الصندوقان الأسودان)، ويستمر الفحص الدقيق للمكان، ويتم التحفظ على الأشياء والوثائق المهمة؛ لتحديد جميع ملابسات الحادث، وأنه سيتم التحقيق بدقة فى جميع الروايات المحتملة لتحطم الطائرة، وإجراء الفحوصات الجينية لتحديد هوياتهم.


بريجوجين

روسيا

فاجنر

بوتين

موسكو



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