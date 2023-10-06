مايكروسوفت وأمازون يواجهان تحقيقا فى بريطانيا بدعوى احتكار الحوسبة السحابية

كتبت: نهال أبو السعود

ستواجه كل من مايكروسوفت وأمازون تحقيقا في بريطانيا حول سيطرة عملاقي التكنولوجيا الأميركيين على سوق الحوسبة السحابية فى المملكة المتحدة من قبل الهيئات التنظيمية المناهضة للمنافسة.

ووفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، قالت هيئة تنظيم وسائل الاتصالات البريطانية "Ofcom" إنها حددت الميزات التى جعلت من الصعب على الشركات في المملكة المتحدة استخدام العديد من موردي الخدمات السحابية.

وأوضحت أن شركتي امازون ومايكروسوفت يسيطران على حصة مشتركة تتراوح بين 70 و80 % من سوق خدمات البنية التحتية السحابية العامة في بريطانيا عام 2022، في حين تسيطر جوجل وهي اقرب منافس لهم على نسبة تتراةح بين 5 الى 10% فقط.

وتجري هيئة المنافسة والأسواق الآن تحقيقاً مستقلاً لتحديد ما إذا كان هناك تأثير سلبي على المنافسة وإذا كان الأمر كذلك، فسوف تتخذ إجراءات أو توصي الأطراف الأخرى باتخاذ إجراءات، خاصة وأنها تشعر بالقلق من صعوبة التبديل أو المزج والمطابقة بين موفري الخدمات السحابية.

من جانبها قالت أمازون إنها لا تتفق مع Ofcom، التي استندت نتائجها إلى مفهوم خاطئ أساسي لكيفية عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات، والخدمات والخصومات المعروضة"، وفقا لامازون.

وقال متحدث باسم الشركة: "أي تدخل غير مبرر يمكن أن يؤدي إلى ضرر غير مقصود لعملاء تكنولوجيا المعلومات والمنافسة". لكنها أكدت أنها ستعمل بشكل بناء مع هيئة أسواق المال."

وأعلنت مايكروسوفت على لسان متحدث باسمها، انها تعمل على ضمان بقاء الصناعة السحابية في المملكة المتحدة مبتكرة وذات قدرة تنافسية عالية، مشيراً إلى العمل بشكل بناء مع هيئة أسواق المال.

وبحسب مدير Ofcom، فيرجال فراجر، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف إجراء المزيد من التدقيق وضمان استمرار العملاء في الاستفادة من الخدمات السحابية، مع العلم أن هناك العديد من الشركات تعتمد على الخدمات السحابية، مما يجعل المنافسة الفعالة في السوق البالغة قيمتها 7.5 مليار جنيه إسترليني ضرورية.

أعربت هيئة تنظيم وسائل الاتصالات البريطانية في أبريل الماضي عن قلقها من ممارسات أمازون ومايكروسوفت بسبب موقعهما في السوق، وعزمها مطالبة هيئة المنافسة والأسواق بالتحقيق في الأمر.