لو بتربي حيوان أليف في بيتك.. اعرف الأمراض المشتركة

كتبت فاطمة ياسر

ما الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان الأليف ، سؤال يطرق في أذهان الأشخاص الذين يربون في المنزل حيوان اليف، ووفقا لتصريح خاص لـ"اليوم السابع" أوضحت الدكتورة أميرة الخياط أخصائي طب وجراحة الحيوانات الأليفة في جامعة الزقازيق هذا الأمر مشيرة أنه هناك العديد من الأمراض المشتركة ولكن معظمها نادر.

في المجمل،يمكن أن ينتقل ما يزيد عن 100 مرض من الحيوانات إلى الإنسان، على الرغم من أن معظمها نادر. يمكن لجميع الحيوانات الأليفة، بما في ذلك الكلاب والقطط والطيور والخيول والأبقار والأغنام والماعز والأرانب،أن تنقل الأمراض إلى الناس، ولكن نادرًا مايحدث ذلك. ويمكن تجنب معظم هذه الأمراض المحتملة إذا مارس أصحاب الحيوانات الأليفة مبادئ النظافة الأساسية،وخاصة غسل اليدين.

تدعم الأدلة الحالية حقيقة أن الحيوانات الأليفة تشكل الحد الأدنى من المخاطر الحيوانية على رفاقها من البشر. قد يكون الخطر أعلى قليلاً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب المرض أو الدواء، مثل:

-الأشخاص المصابين بالإيدز.

-الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائيأ ويتلقون العلاج الإشعاعي

-الأشخاص كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.

-الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الخلقي.

-الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء أو نخاع العظم.

-الحوامل .

من المهم أن تضع في اعتبارك أن العديد من الدراسات تثبت أن فوائد امتلاك حيوان أليف تفوق المخاطر بكثير. غالبًاماتكون مشاركة منزلك مع حيوان أليف هي ما أمر بها لطبيب.

وعن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان فهي كالتالي:

-السعفة.

-داء السلمونيلات

-داء البريميات

-عدوى العطيفة

-عدوى الجيارديا

-عدوى الكريبت وسبوريديوم

-الديدان المستديرة.

-الديدان الخطافية.

-الديدان الشريطية.

-الجرب.

-السعار.

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بأحد هذه الأمراض من حيواني الأليف؟

-إن النظافة البسيطة تعد من أهم النصائح، وتقلل خطر الإصابة بالأمراض، وتقلل من خطر انتشار المرض من الحيوانات الأليفة إلى البشر، ويمكنا القضاء عليهما.

-تأكد من تشخيص أي علامة مرضية تظهر علي حيوانك الأليف، وعلاجها على الفور.

-اعتني بحيوانك الاليف.

-أعط كلبك تطعيم الديدان النطاق للتخلص من الديدان بشكل منتظم. -