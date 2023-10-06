اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف تواجه دول العالم تحديات التغيرات المناخية من أجل كوكب صالح للعيش؟

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:00 ص
كيف تواجه دول العالم تحديات التغيرات المناخية من أجل كوكب صالح للعيش؟ رئيس البنك الدولى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع تزايد أزمة المناخ، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية فورية لتحقيق أهداف درجات الحرارة والتكيف الواردة في اتفاق باريس. وستكون العناصر الرئيسية لهذا الإجراء هى تنفيذ السياسات المناخية على المستويين القُطرى والإقليمى، وتقوية بنية المعلومات المناخية، وتوسيع نطاق الاستثمار المناخي.
 
وتستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فعالية بعنوان "الإنجاز على أرض الواقع: العمل القُطرى من أجل كوكب صالح للعيش فيه" وذلك يوم 11 أكتوبر بمراكش بدولة المغرب الشقيقة.
 
وهذه الفعالية، التى يستضيفها البنك الدولي بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، سوف تستكشف الطرق المبتكرة التي يمكن للبلدان من خلالها تحقيقَ تأثيرات كبيرة تعمل على الارتقاء بمستوى جودة حياة الناس، وذلك عن طريق تطبيق سياساتٍ تسرع وتيرة النمو منخفض الانبعاثات الكربونية والقادر على الصمود من أجل جذب القطاع الخاص بشكل أفضل وجذب المزيد من تمويل الأنشطة المناخية. 
 
وبحسب الموقع الرسمى للبنك الدولى ستُبث هذه الفعالية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مباشرةً من الاجتماعات السنوية في مراكش، وسوف يتحدث فيها رئيس مجموعة البنك الدولى اجاي بانجا، والمدير العام لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا ، ومارك كارني ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي والمستشار المالي لرئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون لشؤون الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغرب. 
 
 

البنك الدولى

المناخ

المغرب

الاجتماعات السنوية

مراكش

التغيرات المناخية



الموضوعات المتعلقة

إرساء الأسس لمستقبل رقمى شامل للجميع على مائدة البنك الدولى فى مراكش

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:00 ص

الاجتماعات السنوية للبنك الدولى تناقش تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسى لصالح التنمية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:00 ص

البنك الدولى: النمو الغني بفرص العمل يمثل الحل الأمثل للفقر في العالم

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:00 ص

البنك الدولى يقلل من سقف تقديراته لأداء اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا للعام 2024

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:01 م

محافظ الوادي الجديد يبحث إعداد دراسة عن مقومات وتراث الواحات بالتعاون مع البنك الدولي

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة