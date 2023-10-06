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قطع مياه الشرب عن 3 مناطق شرق مدينة أسوان للصيانة مساء اليوم

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:56 ص
قطع مياه الشرب عن 3 مناطق شرق مدينة أسوان للصيانة مساء اليوم أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب عن 3 مناطق شرق مدينة أسوان، لمدة 12 ساعة بسبب إنهاء أعمال صيانة وإصلاح.

وأوضحت شركة مياه الشرب فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة وإصلاح بمحطة صرف صحى رقم 10 بمنطقة كيما، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق "عزب كيما – المنطقة الصناعية – التطبيقيين".

وأشارت إلى أن قطع المياه، اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 6/10/2023 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 7/10/2023.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين والجهات المختصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .

 

 


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