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قطع المياه عن بعض مناطق هضبة الأهرام من 12 منتصف الليل لـ4 صباح السبت

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:00 ص
قطع المياه عن بعض مناطق هضبة الأهرام من 12 منتصف الليل لـ4 صباح السبت انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مناطق "ج - 18 أ " بهضبة الأهرام، وذلك لمدة 4 ساعات ابتداءً من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023، وحتى الساعة الرابعة صباح غد السبت 7 / 10 / 2023.
 
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي 18 أ ، 2 ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر 200 مم لإنهاء الأعمال.
 
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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