قطع المياه عن بعض مناطق هضبة الأهرام من 12 منتصف الليل لـ4 صباح السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مناطق "ج - 18 أ " بهضبة الأهرام، وذلك لمدة 4 ساعات ابتداءً من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023، وحتى الساعة الرابعة صباح غد السبت 7 / 10 / 2023.