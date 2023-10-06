اليوم السابع
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قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة شربين فى الدقهلية غدا

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 10:22 ص
قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة شربين فى الدقهلية غدا أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه غدا السبت الموافق 7/10/2023 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً، عن المناطق التالية (منطقة المستشفى العام - عزبة الجزار - عزبة وهدان - أرض النادى - شارع المركز - شارع السلك - عزبة مدكور - حى السلام)

وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط طرد قطر 600 مم GRB خط طرد محطة صرف أرض النادى بمدينة شربين.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين أثناء فترة انقطاع المياه

 

 

 


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مركز شربين



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