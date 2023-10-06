فنزويلا تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس المعارضة جوايدو بتهمة الاختلاس

فاطمة شوقى

أصدر المدعى العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة خوان جوايدو، المقيم حاليا في الولايات المتحدة الامريكية، بتهمة الاختلاس، حسبما قالت صحيفة "الاونيبرسال" الفنزويلية.

وقال وليام صعب إن خوان جوايدو استخدم شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا بدفسا PDVSA لدفع نفقاته وأجبرها على قبول شروط إعادة التمويل مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى خسائر وصلت إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن جوايدو وأولئك الذين شكلوا حكومته المؤقتة كانوا "عصابة" .

وأضاف صعب أنه "وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها من إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية، والتي سيتم نشر تفاصيلها لاحقا، فإنه عصابة خوان جوايدو وهو شخصيا تعمدوا استخدام شخصية حكومتهم الوهمية، مما ألحق أضرارا تقدر بنحو 20 مليار دولار، بالدولة الفنزويلية".

وفي عام 2019، منحت الولايات المتحدة جوايدو السيطرة على Citgo لما يسمى "حكومة جوايدو المؤقتة"، وهي حكومة حلتها المعارضة نفسها في يناير الماضي معتبرة أنها لم تحقق أهداف التغيير السياسي التي أعلنتها.

مع ذلك، اعتمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 1 مايو الماضي، ترخيصا يمنح المعارضة الراديكالية الفنزويلية الحق ليس في إدارة Citgo فحسب بل وطرح أسهم الشركة وأصولها التي تقدر بما بين 10 و13 مليار دولار، للبيع من أجل سداد الديون.

وكان جوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في يناير 2019 رئيسا "انتقاليا" لفنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018 في عملية اقتراع قاطعتها المعارضة.