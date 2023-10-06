فنزويلا تدين الهجوم الإرهابى على الأكاديمية العسكرية فى سوريا

فاطمة شوقى

أدانت وزارة الخارجية الفنزويلية الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأكاديمية العسكرية في محافظة حمص بالجمهورية العربية السورية، والذي خلف عشرات القتلى حتى الآن.

ورفضت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية "رفضا قاطعا"، من خلال بيان رسمي اليوم في كاراكاس، الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار محملة بمقذوفات على مقر الأكاديمية العسكرية فى حمص ، حسبما قالت صحيفة الأونيبرسال الفنزويلية.

وأعربت كراكاس عن أسفها لمقتل العشرات من المدنيين والجنود الذين شاركوا فى تخريج الضباط الشباب، وشدد النص على أن أعمال العنف "تجعل الشعب السوري حزينا وتترك العديد من العائلات المتضررة".

كما أعربت الحكومة الفنزويلية عن تعازيها لأسرة وأصدقاء وأقارب المواطنين المتوفين، متمنية أن يعم السلام المطلق ربوع الأراضي السورية سريعا.

وإلى جانب القتلى، أصيب العشرات، بينهم نساء وأطفال، ووصفت إصابات بعضهم بالخطيرة.

تسبب هجوم بطائرات مسيرة على حفل تخرج الكلية الحربية في محافظة حمص السورية إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الهجوم تسبب فى سقوط ما يقرب من 60 شخصا من المدنيين والعسكريين حتى الآن.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية إن تنظيمات إرهابية مدعومة من أطراف دولية قامت باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة"

وأوضحت وزارة الدفاع السورية أن القيادة العامة للجيش تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت.