علامات تشير لخطر الإصابة بسرطان الدم.. أبرزها ضيق التنفس

كتبت رانيا عامر

قد تظهر أعراض الإصابة بمرض السرطان في مرحلة متأخرة من انتشاره بالجسم، وذلك وفقا لما نشره موقعexpress البريطانى، بينما اكتشاف المرض مبكرا يساعد بشكل كبير على العلاج . ونوضح فى السطور التالية أعراض سرطان الدم ، و وفقا لما نشره الموقع البريطانى.

تعريف سرطان الدم :

سرطان الدم هو سرطان خلايا الدم البيضاء الذي ينشأ في نخاع العظام.وتشمل سرطانات الدم الأورام اللمفاوية وسرطان الدم والورم النقوي المتعدد، بالإضافة الى أن سرطان الغدد الليمفاوية هو سرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، وينشأ الورم النقوي المتعدد في نخاع العظم ويؤثر على خلايا البلازما.

وذكرت بعض الباحثين أنه رغم أن هذا النوع من السرطانات أقل انتشارا من باقي السرطانات، إلا انه يسبب وفيات كل عام في المملكة المتحدة أكثر من سرطان الثدي أو البروستاتة ، ويتم تشخيص أكثر من 40 ألف حالة سرطان دم كل عام في المملكة ، ويعيش حاليا 250 ألف شخص مع المرض.

الأعراض المبكرة لسرطان الدم غامضة وغير محددة، ومنها:

1.فقر الدم وانخفاض الصفائح الدموية.

2. فقدان الوزن غير المبرر.

3. التعب والإرهاق.

4. الكدمات بسهولة.

5 .كتل وتورمات - بسبب تضخم الغدد الليمفاوية.

6. تعرق شديد.

7. حمى.

8.ضيق في التنفس.

9.الالتهابات المتكررة أو المستمر.

10 .البشرة تبدو شاحبة.

11.طفح جلدي وحكة في الجلد.