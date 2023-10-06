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طقس غد مائل للحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:25 م
طقس غد مائل للحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل والعظمى بالقاهرة 31 درجة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال و الأتربة على أقصى الجنوب، وأمطار خفيفة  (بنسبة حدوث 20% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.

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