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ضوابط إجرائية حددتها الهيئة الوطنية لقبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية..اعرفها

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:43 م
ضوابط إجرائية حددتها الهيئة الوطنية لقبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية..اعرفها الوطنية للانتخابات
كتب - إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

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انعقدت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العيني، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم وتقديم المستندات المطلوبة يوميا حتى الخامسة مساء، وذلك لليوم الثانى من فتح باب الترشح الذى يستمر حتى 14 اكتوبر الجارى يوميا وفى العطلات الرسمية.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قواعد وضوابط إجرائية لقبول الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، حيث حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتي نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
 
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
 
ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

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