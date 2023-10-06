ضبط مستريح الاستثمار العقارى بسوهاج بعد نصبه على المواطنين

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (موظف "له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالاستيلاء على مبلغ (700,000 ألف جنيه) مـن المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.