اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مستريح الاستثمار العقارى بسوهاج بعد نصبه على المواطنين

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:36 ص
ضبط مستريح الاستثمار العقارى بسوهاج بعد نصبه على المواطنين ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (موظف "له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
وبإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالاستيلاء على مبلغ (700,000 ألف جنيه) مـن المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

جرائم الاموال

مكافحة

الاموال العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة