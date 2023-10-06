ضبط مخالفات مخابز فى حملة رقابية فجر اليوم بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية،فجر اليوم الجمعة 6/10/2023، حملات رقابية علي عدد من المخابز في نطاق مركزي طلخا والمنصورة، تحت إشراف على حسن، وكيل المديرية، ورئاسة محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، يرافقه مصطفى عوض، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات 1 محضر تجميع 5 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 14 : 22 جرام، 1 محضر تصرف 4 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتى ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى منظومة الخبز، واستمرار أعمال الرقابة والتفتيش فى مواجهة المخالفين.