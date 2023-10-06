ضبط ركاب بحوزتهم مواد مخدرة وأدوية وعاج سن الفيل المحظور بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، من إحباط عدة محاولات تهريب خلال شهر سبتمبر الماضي لأدوية وهواتف محمولة ومواد مخدرة قطع متنوعة من عاج سن الفيل المحظور، وتم تحرير محاضر تهرب جمركى ضد الركاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

قام رجال الإدارة الثانية بقيادة صبحى ربيع مدير الإدارة وأيمن شملول نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام 109 و 113 لسنة 2023، الأول ضد راكب مصري قادم من مسقط علي رحلة الخطوط العمانية، حيث حاول تهريب كمية من أمبولات دوائية باهظة الثمن بين طيات الملابس بحقائبه، وعدد من أجهزة كشف الأعطال والثانى ضد راكب مصرى أيضا قادم من جدة علي رحلة الخطوط السعودية بحوزته 440 قرص وشريط لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من سامي نبيل و امير محمود و مصطفي فريد مآمير الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد مرسى فضل وأحمد حسين ابو العلا وسامح سيد مدير الإدارة ومن إدارة الامن الجمركي محروس حسن و حسن السيد تحت إشراف تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2.

بينما قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة و أحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام 111 و 115 لسنة 2023 ضد راكبين الاول مصري قادم من باريس بحوزته أقراص لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات، والثاني آسيوي الجنسية قادم من مسقط علي الخطوط العمانية حاول تهريب 15 تليفون ماركة iPhone خبأهم علي جسدة تم الضبط بواسطة كل من محمود محمد طلعت و اسلام ماهر وأحمد عبد الوهاب وعبد الحليم عبد المحسن ماموري الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد جبر ومحمود شحاته تحت اشراف كل من حافظ منشاوي و احمد سيد إبراهيم مديرا الحركة.

كما قام رجال الإدارة الاولي بقيادة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة و محمود عبد النبي عباس نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام 112 و 114 لسنة 2023 ضد راكبين، الأول أجنبي قادم من روما علي الخطوط الإيطالية بحوزته أجهزة وعبوات بهم زيت الماريجوانا المخدر، والثاني مصري قادم من جدة علي الخطوط السعودية بحوزته 237 قرص لعقار مدرج بجداول المخدرات، حيث تم الضبط بواسطة كل من محمود أحمد عبد المطلب و وليد جمال و جورج صفوت مآمير الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من أحمد سيد عبد العزيز و محمد صابر تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على الصالة.

قام رجال الإدارة الثالثة بقيادة أسامة دياب مدير الإدارة و أحمد عمر نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 110 لسنة 2023 ضد راكب مصري قادم من بيروت علي طيران الشرق الأوسط بحوزته 11 كجم قطع متنوعة من عاج سن الفيل المحظور طبقا للقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 لوزير الزراعة والمنفذ لاتفاقية سايتس ملحق رقم 1 طبقا لما جاء بتقرير الدكتورة آمال سعيد والدكتورة سحر فاروق من ادارة الحجر البيطري قسم الحياة البرية بمطار القاهرة، تم الضبط بواسطة كل من أحمد جمال رشدي و روضة طارق مأمورا الجمرك ومن ادارة الفحص محمد جمال الدين ومحمد عبد المنعم تحت اشراف احمد فتحي مدير الحركة المشرف على الصالة.

وتم تحرير المحاضر السابقة بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.