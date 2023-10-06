ضبط المتهم بقتل جارته في الغربية بسبب خلافات الجيرة

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالغربية لقيامه بالتعدى على سيدة بسلاح أبيض فأدوى بحياتها لخلافات حول الجيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة ووجود متوفاة بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (عاطل وربة منزل "مُصابة بجروح متفرقة بالجسم") وتم نقلها للمستشفى وتوفيت، وذلك بسبب خلافات الجيرة حيث قام خلالها الأول بالتعدى على المجنى عليها بقطعة سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.