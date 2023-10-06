اليوم السابع
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شعبة المعادن الثمينة: انخفاض الطلب على الذهب فى مصر

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:00 ص
شعبة المعادن الثمينة: انخفاض الطلب على الذهب فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد

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كشف ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن هناك هبوط كبير في مبيعات المشغولات الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية رغم انخفاض أسعار الذهب بصورة ملحوظ بما يتجاوز 3%.
 
 
وأضاف ممدوح عبد الله فى حديثه مع "اليوم السابع"، أن السوق يشهد حالة من الهدوء الكبير فى حركة البيع للمشغولات وكذلك العملات والسبائك الذهب، لافتا إلى أن المستهلك يخشى الشراء وقت هبوط الذهب على الرغم من أن الوقت الحالى ملائم جداً للشراء من حيث السعر الحالي والذي يسجل 2150 إلى 2160 جنيها.
 
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة المعادن إلى أن المستهلك يتجه للشراء مع حدوث حركة نحو الارتفاع في سعر الذهب، وهو ما لم يحدث في الفترة الأخيرة، الأمر الذي قلل من اتجاه المستهلكين للشراء، متوقعاً عودة الرواج للأسواق قريبًا.
 
وأكد ممدوح عبد الله أنه من النصف الثاني من يوليو وحتى منتصف سبتمبر تقريبًا كان هناك رواج في حركة شراء الذهب في مصر، وبدأ الاتجاه لشراء المشغولات الذهب بدلاً من السبائك والجنيهات الذهب.
 
 
 
 

سعر الذهب

الذهب

شعبة الذهب

سعر جرام الذهب



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