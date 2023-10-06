وجاء في البيان - الذي نقلته وكالة تاس الروسية - "أزالت الحكومة القيود المفروضة على تصدير وقود الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ البحرية عن طريق النقل عبر خطوط الأنابيب بشرط أن يقوم المنتج بتوريد ما لا يقل عن 50% من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية".

وفرض مجلس الوزراء الروسي قيودا مؤقتة على صادرات البنزين ووقود الديزل في 21 سبتمبر الماضي لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وقال النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين - في وقت سابق - إن الحظر غير محدد المدة وستعتمد مدته على تشبع السوق ونتائج هذا الإجراء.