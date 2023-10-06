اليوم السابع
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رفع مياه الأمطار بمصيف بلطيم بكفر الشيخ واستعدادات لمواجهة أى تغيرات مناخية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 10:19 م
رفع مياه الأمطار بمصيف بلطيم بكفر الشيخ واستعدادات لمواجهة أى تغيرات مناخية رفع مياه الأمطار بمصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد محافظة كفر الشيخ، استعدادات مكثفة لمواجهة الأمطار، وأي تغيرات مناخية، من خلال غرف العمليات بالمحافظة وبمراكز المدن، والقطاعات المتعددة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

  أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش والانتهاء من إزالة آثار الأمطار التي تعرض لها المصيف.

جاء ذلك، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بسرعة سحب وتصريف مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة،  والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث خلال الفترة القادمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن استمرار سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لتكون درجات الحرارة، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 31 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وجنوب سيناء 35 درجة مئوية، وشمال الصعيد 32 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية.


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