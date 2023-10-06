رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولى لوقف "إرهاب" المُستوطنين فى الضفة الغربية

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دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الجمعة، المؤسسات الحقوقية الدولية، للتدخل لوقف الإرهاب المنظم الذى تمارسه عصابات المستوطنين الإسرائيليين بالشراكة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين فى بلدة "حوارة" فى محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال اشتية - فى بيان اليوم - إن أحد المستوطنين أعدم الليلة الماضية شابا خلال دفاعه عن بيته ضد هجوم شنه عشرات المستوطنين لترويع السكان فى بلدة "حوارة" وهو هجوم أسفر عن دمار وخراب فى الممتلكات وإصابة عشرات الشبان والأطفال بجروح.



وأدان اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، وأحد كوادر الهيئة، خلال مشاركته فى مسيرة ضد الاستيطان شمال الضفة الغربية.



وطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفورى عن المعتقلين الفلسطينيين، داعيًا إلى تكثيف المقاومة الشعبية فى جميع البلدات والقرى الفلسطينية التى تتعرض لعمليات سطو واستيلاء من قبل المستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.



من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات الوزير الإسرائيلى المتطرف ايتمار بن جفير، والتى ادعى خلالها أن بلدة حوارة جزء من إسرائيل.



واعتبرت الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفي، أن هذه عملية تحريض للمستوطنين المتطرفين، لارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين الفلسطينيين، واستباحة حياتهم وبلداتهم.



وأشارت إلى أن صدى مواقف وتصريحات المتطرف بن جفير تزداد فى جرائم إطلاق النار من قبل المستوطنين كما حصل فى بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله، وفى همجية القمع والتنكيل الذى تمارسه قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين فى بلدة "حوارة" وغيرها.



وأكدت أن إرهاب المستوطنين وصل لدرجة إطلاق النار على المواطنين بدون تردد، وبتواجد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح إطلاق النار عادة وليس استثناء.



ورأت أن إرهاب المستوطنين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، فليس فقط باستباحة حوارة، والسماح للمستعمرين بالاعتداء على المنازل والمحال التجارية فيها، وبمنع الحركة والتنقل منها وإليها، بل أيضا بقتل الفلسطينيين ومنع دفنهم، وباعتقال من يشارك فى الجنازات والاعتداء عليهم بكل أشكال الأسلحة المحرمة.



وأكدت الوزارة أن بلدة "حوارة" أصبحت مستهدفة بقرار إسرائيلى رسمي، محذرة من تعميمه على المناطق الفلسطينية كافة، مطالبة المجتمع الدولى بالتدخل لوقف هذا الإرهاب من قبل المستوطنين.