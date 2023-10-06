اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 08:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء اليمنى يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:17 م
رئيس الوزراء اليمنى يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة معين عبدالملك
أ ش أ

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بعث رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 50 للانتصارات المجيدة فى حرب السادس من أكتوبر 1973.

وأعرب عبد الملك - فى برقيته، التى أوردتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، اليوم /الجمعة/ - عن اعتزازه والشعب اليمنى بالملحمة الخالدة التى سطرتها القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر والتى غيرت مسار التاريخ، مستذكرًا بإجلال تضحيات الجيش المصرى الباسل وبطولاته التى سجلها آنذاك وحقق بها الانتصار العظيم لمصر والأمة العربية، والتى ستظل خالدة فى التاريخ ومبعث فخر واعتزاز لكل الأمة العربية.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بمواقف مصر مع اليمن ودورها المشهود والتاريخى فى إنجاح ثورتى اليمن 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963، مؤكدًا أن تلك المواقف عمقت بالدم والمصير والمشترك، منوهًا بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات.

 

 


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