وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول -في بيان له- إن السوداني ترأس، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في محاربة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.



كما شهد الاجتماع، بحث الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران الخاص بمسك الحدود بين البلدين، الذي تم بعد زيارة وفد عراقي برئاسة مستشار الأمن القومي إلى طهران، ناقش خلال زيارته، التنسيق الأمني الكامل بين العراق وإيران انطلاقا من مبدأ حسن الجوار.