ذوو الهمم وأوركسترا الأطفال فى حفل انتصارات أكتوبر بأوبرا الإسكندرية.. الثلاثاء

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وتحت إشراف الدكتورة هدى حسني في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، حفلاً فنيًا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية، لفصل ذوى القدرات الخاصة، وأوركسترا الأطفال والطلائع والشباب، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أبرز الأغانى الوطنية الحماسية القديمة والمعاصرة التي وضعها كبار الموظفين لتعبر عن مشاعر العزة والإنتماء لشعب مصر العظيم لفصل أصحاب الهمم تدريب ميرفت همام منها "مطلوب من كل وطني،سمينا وعدينا، كلنا جيش وشرطة، دولا مين، سلم علي الشهدا، أم البطل، وأه يا عبد الودود، أم البطل، ياحبيبتي يا مصر، بلد التاريخ، لو سألتك أنت مصري، خدوا بالكوا ده مصر ، بحبك يا مصر، وغيرها.

كما يقدم أوركسترا الأطفال والطلائع والشباب، تدريب وقيادة نيفين المحمودي باقة مختارة لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين، بالإضافة إلي مختارات من الأعمال الوطنية بمشاركة براعم كورال أوبرا الإسكندرية تدريب محمد حسنى.

يذكر أن مركز تنمية المواهب بالاسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 بهدف تنمية المواهب الفنية لبراعم الثغر والحفاظ عليها ويضم مجموعة متميزة من الأكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل الباليه، الكورال ، العود ، الجيتار ، الايقاع، الموشحات ، الكمان ، البيانو ، فصل لذوى القدرات الخاصة.