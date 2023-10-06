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ذكرى انتصارات أكتوبر.. تعرف على 17 طبيبا ضمن شهداء الملحمة الوطنية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 01:49 م
ذكرى انتصارات أكتوبر.. تعرف على 17 طبيبا ضمن شهداء الملحمة الوطنية شهداء الاطباء خلال حرب اكتوبر
كتبت ـ آية دعبس

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فى معركة العاشر من رمضان 1393 هجريا – 6 أكتوبر 1973، كان "أطباء مصر" كتفا بكتف بجوار الجنود والمقاتلين، يتحركون أسفل النيران، بالدواء سلاحهم يحاولون إنقاذ مصابى الحرب من جنودنا الأبطال، حتى دون من بينهم نحو 17 طبيبا شهيدا أسماءهم ضمن شهداء معركة النصر والكرامة للدفاع واستعادة جزء من أراضى مصر.
 
وتخليدا لذكراهم، وضعت النقابة العامة للأطباء نصبا تذكاريا بأسماء شهداء الأطباء، وهم:
 
1- دكتور لويس عجايبى.
 
2- دكتور عادل إبراهيم أبو سنة.
 
3- دكتور رشاد مرزوق تادروس.
 
4- دكتور فتحى المتولى حلاوة.
 
5- دكتور حسين صبرى أحمد.
 
6- دكتور كمال لبيب شنودة.
 
7- دكتور سمير وهبة كراس.
 
8- دكتور شريف رمزى عباس.
 
9- دكتور نبيل فهمى.
 
10- دكتور مجدى زكى مسعود.
 
11- دكتور صفوت زارع محروس.
 
12- دكتور السيد محمد حسين قاسم.
 
13- الدكتور حسن حافظ أحمد شيبوب.
 
14- الدكتور حسن محمد مصطفى رشدى.
 
15- الدكتور نبيل عبد الحميد الحمامى.
 
16- الدكتور محمد أيوب حسين.
 
17- الدكتور رضا فؤاد غالى. 
 
 
 
 
 
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نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

شهداء الاطباء فى حرب اكتوبر

شهداء حرب اكتوبر



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