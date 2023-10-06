حملات أمنية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات

كتب محمود عبد الراضي

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية المعنية بحملات استهدفت كافة المخالفات بنطاق محافظتى "القاهرة - الفيوم"، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:.

ففي محافظة القاهرة فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط (5 مسابك لصهر وتشكيل الألمونيوم كائنين بدائرة قسم ثان شرطة مدينة نصر) وذلك لوجود مخالفات (مزاولة النشاط بدون ترخيص – زيادة شدة الصوت عن الحد المسموح به – التخلص الغير آمن من المخلفات الخطرة – عدم وجود سجل الحالة البيئية – وجود إنبعاثات كثيفة داخل بيئة العمل) .

وفي محافظة الفيوم، فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية" تم ضبط (مدشة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة سنورس) وبداخلها (13 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات مجهولة المصدر) وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (29) قضية متنوعة .