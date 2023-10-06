حركة الطيران الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولى بداية من غدا السبت

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، بداية من غداً السبت، وحتى نهاية الأسبوع 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر أن تصل 138 رحلة أسبوعية أكثرها وصولا من دول ألمانيا، والتشيك، وإيطاليا وبولندا، كما تصل أيضا رحلات من دول النمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة.

ومن المقرر أن تصل غدا السبت 36 رحلة ضمن الـ 138 رحلة التى تصل المطار خلال الأسبوع، حيث يعتبر وصول غدا السبت أعلى معدل وصول أسبوعى يصل المطار، وإن أغلب الرحلات الوافدة اليوم من بولندا والتشيك وإيطاليا.

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، خبير سياحى بمدينة مرسى علم، إن خلال الموسم الشتوى، بدأت الشركات الموفدة للسياحة فى مرسى علم دراسة زيادة أعداد الرحلات وبالفعل الأسبوع المقبل يستقبل أعداد رحلات أعلى من الرحلات خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف العمارى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أنه خلال أكتوبر ونوفمبر من المقرر ارتفاع معدل رحلات إيطاليا إلى مرسى علم، وكذلك الألمان لعشقهم فصل الشتاء فى مرسى علم، لما تتميز به من شمس ساطعة وطقس مناسب بالنسبة لهم.