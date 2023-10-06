حدائق القاهرة تستقبل اليوم زوارها مجانا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

كتب سيد الخلفاوى

تستقبل اليوم حدائق محافظة القاهرة زوارها مجانا، وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر الخمسين، وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واستعدت الحدائق لاستقبال الزوار من خلال تخصيص برامج ترفيهية للزوار وعروض فنية.

ونجحت القيادة السياسية المصرية فى الـ 6 من أكتوبر 1973، ممثلة في الرئيس الراحل أنور السادات، وأجهزة المخابرات في خداع العدو استراتيجياً خاصة فى الفترة التى سبقت الحرب، واتخذت القيادة السياسية مجموعة من الخُطوات، بهدف تضليل العدو بل وصورت للعدو أنها لم تفكر في الحرب، ورفعوا وقتَها شعاراً مُحيراً وهو اللا حرب واللا سلم، هذا الشعار أربك حسابات العدو خاصةً مع وجودِ رسائلَ متناقضة وفى اتجاهاتٍ مختلفة وفى النهاية شن المصريون الحربَ وحطموا الأسطورة واعترف القادة الإسرائيليون بأن المصريين خدعوهم.