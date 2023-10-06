اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 08:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حدائق القاهرة تستقبل اليوم زوارها مجانا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:30 ص
حدائق القاهرة تستقبل اليوم زوارها مجانا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر انتصارات أكتوبر
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستقبل اليوم حدائق محافظة القاهرة زوارها مجانا، وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر الخمسين، وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واستعدت الحدائق لاستقبال الزوار من خلال تخصيص برامج ترفيهية للزوار وعروض فنية.
 
ونجحت القيادة السياسية المصرية فى الـ 6 من أكتوبر 1973، ممثلة في الرئيس الراحل أنور السادات، وأجهزة المخابرات في خداع العدو استراتيجياً خاصة فى الفترة التى سبقت الحرب، واتخذت القيادة السياسية مجموعة من الخُطوات، بهدف تضليل العدو بل وصورت للعدو أنها لم تفكر في الحرب، ورفعوا وقتَها شعاراً مُحيراً وهو اللا حرب واللا سلم، هذا الشعار أربك حسابات العدو خاصةً مع وجودِ رسائلَ متناقضة وفى اتجاهاتٍ مختلفة وفى النهاية شن المصريون الحربَ وحطموا الأسطورة واعترف القادة الإسرائيليون بأن المصريين خدعوهم.

القاهرة

حدائق القاهرة

انتصارات اكتوبر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:30 م

الأطفال يحتفلون بانتصارات أكتوبر بمتحف كفر الشيخ.. صور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:11 م

في زيارة للكلية الجوية.. محافظ الشرقية يقدم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:57 ص

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:41 ص

أحمد قذاف الدم: الأمة العربية استعادت ثقتها بعد انتصارات أكتوبر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:31 ص

مكتب الدفاع المصرى فى لندن يحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر.. صور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:20 ص

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة