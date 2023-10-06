حبس حارس عقار بتهمة سرقة خزينة من فيلا بالقاهرة الجديدة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة خزينة من داخل فيلا فى منطقة التجمع الخامس.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية "محلية وأجنبية" , بعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا).

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن (حارس العقار) المشار إليه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كافة المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته.