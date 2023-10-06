تكاثر السحب المنخفضة و المتوسطة بالإسكندرية مع توقعات بهطول أمطار

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وتوقعات بهطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة فى بعض المناطق على فترات متقطعة مساء اليوم .

يأتى ذلك فى ظل ما تتعرض له الإسكندرية من منخفض جوى خريفى ، حيث شهدت أمس هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة ، وكثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أعمال نزح مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية أنه قد تم رفع درجات الاستعداد بانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى وحتي استقرار حالة الاضطراب الجوي.

وأكد علي استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع وإيقاف الإجازات وبدل الراحات وعلي تواجد كل مسئولي القطاعات المعنية علي مدار الساعة.

وأشار إلى الاستعداد لاستمرار الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية ، أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا .

وأوضح بجاهزية وتمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال التطهير خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا،وانعقاد غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار بشكل مستمر علي مدار 24 ساعة للاستجابة لبلاغات المواطنين، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175أو علي رقم الواتس أب 01201175175