تعرف على مشروعات الموارد المائية لتحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء

كتبت ــ أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية.

وأوضح سويلم، أنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م٣/ يوم، وتضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م٣/ يوم/ وحدة، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول 105 كيلو مترات و18 محطة رفع لاستصلاح 456 ألف فدان بشمال سيناء، كما تم تنفيذ مشروع المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب/ يوم لاستصلاح 50 ألف فدان .

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول، أوضح سويلم، أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (556) منشأ متنوعا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات .

وأشار الى ما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

وأضاف أنه في محافظة شمال سيناء .. انتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه، وإنهاء تنفيذ 10 خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه ، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء (18) خزانا أرضيا بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى 19 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن 91 % ، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء 5 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش .

وفى محافظة جنوب سيناء، تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادى غرندل و وادي وردان بمدينة رأس سدر ، وتم إنهاء عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه ، وإنهاء تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه ، ويجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن 25 % .

كما قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد (4 بحيرات صناعية و (11) قناة و (44) حاجز توجيه و (2) حوض تهدئة و(4) حواجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا .

كما تم إنهاء تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن 5 بحيرات صناعية و (3) سدود بتكلفة 245 مليون جنيه .

كما تم الانتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتالف من 15 بحيرة صناعية و 9 سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ 60 كيلو مترا.. ويعد هذا المشروع الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كل محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ 1.50 مليار جنيه .

وواجهت هذه المنشآت بكفاءة كبيرة العواصف المطيرة التى تعرضت لها مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال الفترات الماضية .