اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:15 ص
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تعرف على جهود وزارة الرى لإحلال وتجديد المنشآت المائية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:00 ص
تعرف على جهود وزارة الرى لإحلال وتجديد المنشآت المائية وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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تبذل وزارة الرى جهودًا كبيرة لتقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت طبقاً لمدى الحاجة لذلك ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
 
1- تحديد أولويات الصيانة أو الاحلال للمنشآت لضمان تحسين عملية التشغيل وتطوير عملية توزيع المياه .
2- حصر 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات وإعداد تصنيف مبدئى لحالتها  .
3- تحديد 796 بوابة كأولوية أولى للإحلال أو التجديد أو الصيانة قبل إبريل 2024. 
4- إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ الأعمال لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة
5- صيانة 100 بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية .
 

وزارة الرى

المياه

توزيع المياه

تطوير منشآت الرى



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