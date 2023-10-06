تعرف على جهود وزارة الرى لإحلال وتجديد المنشآت المائية

كتبت أسماء نصار

تبذل وزارة الرى جهودًا كبيرة لتقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت طبقاً لمدى الحاجة لذلك ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تحديد أولويات الصيانة أو الاحلال للمنشآت لضمان تحسين عملية التشغيل وتطوير عملية توزيع المياه .

2- حصر 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات وإعداد تصنيف مبدئى لحالتها .

3- تحديد 796 بوابة كأولوية أولى للإحلال أو التجديد أو الصيانة قبل إبريل 2024.

4- إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ الأعمال لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة

5- صيانة 100 بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية .