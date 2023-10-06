تعرف على أفضل وجهات سياحية بمصر بينها القاهرة والأقصر والإسكندرية

كتب محمد أسعد

حدد موقع " Travel off Path "، أحد أكبر مواقع أخبار السياحة والسفر في أمريكا، من خلال تقرير مصور وجهات سياحية في مصر، واصفا إياها بأفضل الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة بالمقصد السياحي المصري.

القاهرة

وحظيت مدينة القاهرة بأن تكون أول أفضل هذّه الأماكن حيث أنها مدينة نابضة بالحياة ومركز للعديد من مناطق الجذب السياحي الشهيرة منها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير الذي يمثل افتتاحه إضافة عظيمة لهواة التاريخ وعاشقي مصر القديمة والسياحة الثقافية، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة حوله من تطوير، هذا إلى جانب منطقة خان الخليلي التي تعد من أشهر الأسواق في القاهرة ويزخر بالعديد من الهدايا التذكارية الفريدة.

الأقصر

وجاءت مدينة الأقصر أيضا كواحدة من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في مصر لما لها من أهمية تاريخية وأثرية وجمالية فهي تقع على ضفاف نهر النيل وتحوي على مواقع أثرية فريدة وأكثر شهرة من بينها معابد الكرنك والأقصر ومقابر وادي الملوك، وفي مدينة أسوان يمكن زيارة معبد فيلة، ومتحف النوبة.

البحر الأحمر والمتوسط

وأوضح التقرير أن الشواطئ الرائعة التي تطل على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، والتي تتمتع بها مصر هي من أفضل الأماكن التي يجب زيارتها، مشيراً إلى مدينة دهب التي تقع على ساحل البحر الأحمر وتُعرف بأنها مقصد ساحلي يتمتع بشواطئ متميزة وتشتهر بأنها نقطة جذب لممارسة رياضة الغوص.

الإسكندرية

كما أشار إلى مدينة الإسكندرية التي تقع على ساحل البحر المتوسط، وتعد من أشهر المدن منذ العصور القديمة وتشتهر بمكتبة الإسكندرية، وأضاف أنه من بين أفضل الأنشطة التي يمكن القيام بها زيارة قلعة قايتباي، والتنزه على كورنيش الإسكندرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية.

وتحدث عن النتائج الإيجابية التي حققتها السياحة في مصر خلال العام الحالي موضحاً أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحطيم الأرقام القياسية للسياحة، حيث أنه من المتوقع أن يحقق أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري 2023 معدلات تفوق تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2010، والذي يعتبر عام الذروة في السياحة.

كما أوضح أن مصر تعد واحدة من أكثر المقاصد الثقافية والتاريخية الفريدة في العالم حيث جذبت مصر القديمة خيال ملايين المسافرين الذين يأتون إليها لرؤية المواقع الأثرية مثل أهرامات الجيزة ومعبد أبو سمبل ومعبد الأقصر، إلى جانب الاستمتاع بالعديد من التجارب السياحية مثل القيام برحلات نيلية، وممارسة رياضة الغوص ورؤية ما يتمتع به قاع البحر من حياة بحرية خلابة.