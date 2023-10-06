ترامب يدعم السيناتور "جيم جوردان" لرئاسة مجلس النواب.. ويؤكد: سيكون رائعا

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يؤيد ترشيح النائب الجمهوري جيم جوردان، ليخلف رئيس مجلس النواب المعزول كيفن مكارثي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأعلن ترامب دعمه لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب بعد ساعات على تصريحه بأنه مستعد لتولي منصب رئيس مجلس النواب "مؤقتا" حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة مكارثي.

وكتب ترامب في منشور عبر شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "عضو الكونجرس جيم جوردان كان نجما قبل فترة طويلة من قيامه برحلته الناجحة جدا إلى واشنطن العاصمة، ممثلا منطقة الكونجرس الرابعة في أوهايو".

وأكد أن ترامب ان جوردان رجل المهمة، قائلا: "جوردان يحظى باحترام الجميع، وهو الآن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب. كرئيس، كان لي الشرف بمنح جيم أعلى جائزة مدنية في بلادنا، وهي وسام الحرية الرئاسي"، وتابع: "له يد حازمة في مكافحة الجريمة وأزمة الحدود والجيش، والتعديل الثاني. جيم وزوجته وبولي وعائلته رائعون - سيكون رئيسا عظيما لمجلس النواب، وسيحظى بتأييدي الكامل".

وأشارت الصحيفة، إلى أن جوردان حصل، وهو الرئيس المؤسس لتجمع الحرية اليميني المتشدد، بالفعل على تأييد العديد من حلفاء مكارثي وكذلك بعض المتشددين الجمهوريين الذين هاجموا بشدة المتحدثين السابقين في الحزب الجمهوري.

ولفتت إلى أن المعتدلين الذين يشعرون بالقلق من قرب جوردان من ترامب وبعض أعضاء المنطقة المتأرجحة مترددون في دعمه، ويقول بعض المحافظين إنهم يرغبون في وصول وجه جديد إلى القيادة.