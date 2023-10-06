اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ترامب يتحدث عن إمكانية توليه منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:06 ص
ترامب يتحدث عن إمكانية توليه منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استعداده لتولى منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا، حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة كيفن ماكارثي.

وقال ترامب فى حديث لقناة "فوكس نيوز"، : "طلبوا مني أن أتحدث بمثابة الشخصية الموحدة، إذ أن لدي أصدقاء كثيرين في الكونجرس".

وتابع: "إن لم يتسن لهم التصويت، سألوني ما إذا سأدرس إمكانية تولي منصب رئيس المجلس حتى يختارون أحدا للفترة الطويلة، لأنني أترشح للرئاسة".

وأضاف: "سألوني ما إذا سأتولى ذلك لفترة قصيرة من أجل الحزب، بينما يتوصلون إلى الاستنتاج، وأنا لن أقوم بذلك لأنني أريده، بل سأقوم بذلك في حال الضرورة، في حال لم يتمكنوا من اتخاذ قرارهم".

ولم يوضح ترامب من بالضبط طلب منه النظر في إمكانية تولي منصب رئيس مجلس النواب.

وأعرب عن استعداده لتولي رئاسة المجلس لفترة 30 أو 60 أو 90 يوما، مضيفا أنه سيقوم بذلك "من أجل الحزب فقط".

يذكر أن كيفن ماكارثي تمت إقالته من منصب رئيس مجلس النواب الأمريكى الثلاثاء الماضى بعد اتهامه بانتهاك وعوده التي قطعها على نفسه أثناء انتخابه رئيسا للمجلس في يناير الماضي.


كيفين مكارثى

الحزب الجمهورى

الحزب الديمقراطى

بايدن

ترامب

الكونجرس الامريكى



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