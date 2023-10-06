تأهب فى 42 مطارا بالفلبين بعد تهديدات بوجود قنبلة تستهدف طائرات تجارية

وكالات

نُشرت دوريات أمنية وكلاب مدربة فى عشرات المطارات الفلبينية، بعد أن تلقت سلطة الطيران المدنى تهديدا بوجود قنبلة تستهدف طائرات تجارية، بحسب سكاى نيوز.

وقالت سلطة الطيران المدنى الفلبينية إنها تحقق فى التهديد الذى وردها فى رسالة بالبريد الإلكترونى الأربعاء تحذر من أن طائرات فى مطار مانيلا وأربعة مطارات أخرى سوف "تنفجر".

وأعلنت الهيئة الناظمة فى بيان الأربعاء أن 42 مطارا تجارية وضع فى "حالة تأهب قصوى" وأنه "يجرى تنفيذ إجراءات أمنية معززة فورية فى جميع المطارات".

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران إريك أبولونيو لوكالة فرانس برس إنه "لم يُعثر على قنابل" ولم تتسبب حالة التأهب بتعطيل رحلات.

وقالت سلطة مطار مانيلا الجمعة إن "دوريات راجلة ومسيرة نُشرت فيما تقوم وحدات كي-9 (الكلاب المدربة) بجولات فى مبانى المطار كإجراءات إضافية إلى البروتوكولات اليومية المطبقة أساسا".

وتطبق التدابير فى مطار مانيلا على المطارات الأخرى، بحسب أبولونيو.

وأوضح أن التهديد هو الثانى فى مطار فيليبينى منذ الإثنين، عندما ألغيت رحلة كانت متجهة إلى مانيلا من مطار بيكول، بعد أن عثر الطيار على قصاصة ورق فى مرحاض الطائرة كتب عليها "قنبلة".

وأُنزل الركاب وعددهم 133 لإجراء عمليات تفتيش أمنى، فيما أعيدت رحلة قادمة إلى مانيلا فى وقت أغلقت سلطات مطار بيكول المدرج وعلقت عمليات الطيران، وفق أبولونيو.

وأعلنت السلطات فيما بعد أن الأمر كان "مزحة" وسُمح للطائرة بالإقلاع بعد قرابة أربع ساعات، ولم يعلق أبولونيو عما إذا كانت السلطات تشتبه فى صلة بين حادثتى الإثنين والأربعاء.