اليوم السابع
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بطل الحرب والسلام.. 42 عاما على رحيل الرئيس أنور السادات (إنفوجراف)

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 01:53 م
بطل الحرب والسلام.. 42 عاما على رحيل الرئيس أنور السادات (إنفوجراف) الرئيس الراحل أنور السادات

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عنما تتحدث عن انتصارات حرب أكتوبر 1973، لا يمكن أن تغفل بطل تلك الحرب وزعيمها، الرجل الذي حول الهزيمة إلى نصر، وأصر على استرداد كل شبر من أرض الوطن.
 

السادات

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1918 ولد فى قرية ميت أبو الكوم بالمنوفية
 
1938 تخرج من الكلية الحربية ثم التحق بسلاح المشاة فى الإسكندرية
 
1952 شارك فى ثورة 23 يوليو وألقى بيانها من دار الإذاعة المصرية بالقاهرة
 
1954 تولى منصب وزير دولة مع أول تشكيل وزارى لحكومة الثورة
 
1969 اختاره الرئيس جمال عبد الناصر نائبا له وظل بالمنصب حتى عام 1970
 
1970 تولى رئاسة مصر
 
1973 قاد مصر لحرب أكتوبر والانتصار العظيم على إسرائيل
 
1975 أعاد افتتاح قناة السويس مرة أخرى للملاحة البحرية فى احتفال عالمى بمقر هيئة القناة بالإسماعيلية
 
1977 قرر الذهاب إلى القدس لتأكيد إصرار مصر على تحقيق السلام من منطلق القوة
 
1978 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام
 
1978 نال جائزة نوبل للسلام
 
1979 توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتم استرجاع شبه جزيرة سيناء عام 1982 
 
1981 اغتيل السادات على يد قوى الغدر والخيانة والإرهاب

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نصر أكتوبر

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ذكرى حرب أكتوبر المجيدة



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