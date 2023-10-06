بطل الحرب والسلام.. 42 عاما على رحيل الرئيس أنور السادات (إنفوجراف)

عنما تتحدث عن انتصارات حرب أكتوبر 1973، لا يمكن أن تغفل بطل تلك الحرب وزعيمها، الرجل الذي حول الهزيمة إلى نصر، وأصر على استرداد كل شبر من أرض الوطن.









1918 ولد فى قرية ميت أبو الكوم بالمنوفية

1938 تخرج من الكلية الحربية ثم التحق بسلاح المشاة فى الإسكندرية

1952 شارك فى ثورة 23 يوليو وألقى بيانها من دار الإذاعة المصرية بالقاهرة

1954 تولى منصب وزير دولة مع أول تشكيل وزارى لحكومة الثورة

1969 اختاره الرئيس جمال عبد الناصر نائبا له وظل بالمنصب حتى عام 1970

1970 تولى رئاسة مصر

1973 قاد مصر لحرب أكتوبر والانتصار العظيم على إسرائيل

1975 أعاد افتتاح قناة السويس مرة أخرى للملاحة البحرية فى احتفال عالمى بمقر هيئة القناة بالإسماعيلية

1977 قرر الذهاب إلى القدس لتأكيد إصرار مصر على تحقيق السلام من منطلق القوة

1978 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام

1978 نال جائزة نوبل للسلام

1979 توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتم استرجاع شبه جزيرة سيناء عام 1982

1981 اغتيل السادات على يد قوى الغدر والخيانة والإرهاب