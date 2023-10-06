اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بقيمة 88 مليون جنيه إسترلينى..

بريطانيا تعلن توفر أجهزة استشعار المواد الكيميائية لأفراد القوات المسلحة البريطانية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 08:21 م
بريطانيا تعلن توفر أجهزة استشعار المواد الكيميائية لأفراد القوات المسلحة البريطانية الجيش البريطانى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم /الجمعة/، توفير حماية أفضل لأفراد القوات المسلحة البريطانية فى ساحة المعركة من خلال أجهزة استشعار رائدة عالميًا للكشف عن المواد الكيميائية، بموجب عقد تم الإعلان عنه اليوم بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني.

وقال وزير المشتريات الدفاعية البريطانى جيمس كارتليدج، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، أن التكنولوجيا الجديدة ستكون ذات قدرة على اكتشاف وتحديد ورصد وجود المواد الكيميائية الصناعية السامة وعوامل الحرب الكيميائية، لتكون جاهزة للعمل بحلول عام 2028.

وتابع: أنه "سيكون الأول من نوعه بالنسبة للقوات المسلحة البريطانية، حيث سيكون المستشعر القابل للارتداء قادرًا على اكتشاف التهديدات الكيميائية المتعددة من الأبخرة والهباء الجوي- بطرق مختلفة يمكن من خلالها تشتيت التهديدات الكيميائية والتأثير على الفرد".

 


بريطانيا

المواد الكيميائية

الجيش البريطانى

لندن



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