انفصام الشخصية.. أعراض أولية وخيارات العلاج

كتب حسام الشقويرى

الفصام مرض عقلي يمكن أن يسبب الهلوسة والأوهام والتفكير والسلوك المضطرب بشدة والذي يتعارض مع الأداء اليومي ويمكن أن يسبب الإعاقة، ويؤثر الفصام على ما يقرب من 24 مليون شخص على مستوى العالم، أو واحد من كل 300 شخص، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ، يبلغ معدل البالغين واحداً من كل 222 شخصاً (0.45%). وهو ليس منتشرا مثل العديد من الأمراض العقلية الأخرى. وتبدأ الإصابة بالمرض في أغلب الأحيان في أواخر مرحلة المراهقة والعشرينيات، وتحدث في وقت مبكر عند الذكور مقارنة بالنساء، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

العلامات المبكرة

"ينتشر مرض انفصام الشخصية في العائلات، ومع ذلك، لم يتم اكتشاف أي جين واحد مسؤول عن هذا المرض، بل من المفترض أن مزيجًا من الجينات يعزز الاستعداد للمرض. كما ربطت بعض الدراسات المرض بتوازن ووظيفة ناقلات عصبية معينة في الدماغ مثل الدوبامين والسيروتونين والنورإبينفرين وغيرها.

يمكن أن تكون العلامات المبكرة لمرض انفصام الشخصية جيدة، مما يجعل من الضروري لكل من الأفراد وأقاربهم أن يكونوا على دراية بها. فيما يلي بعض المؤشرات الأولية التي يجب مراقبتها:

قد يبدأ الشخص بعزل نفسه عن الأصدقاء والعائلة. وقد يفقدون الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية التي كانوا يستمتعون بها من قبل.

قد يتطور لدى الأشخاص المصابين بالفصام معتقدات غير عقلانية أو غير عادية، يشار إليها غالبًا بالأوهام. هذه المعتقدات يمكن أن تجعل من الصعب عليهم التواصل مع الآخرين.

تعتبر الهلوسة السمعية، مثل سماع الأصوات، شائعة في مرضى الفصام. قد تكون هذه الأصوات مهمة أو آمرة أو محادثة.

قد تلاحظ أن أحد أفراد أسرتك يواجه صعوبة في تنظيم أفكاره، مما قد يؤدي إلى تشتت الكلام وصعوبة الحفاظ على المحادثة.

يمكن أن يسبب الفصام تقلبات مزاجية واضحة. قد ينتقل شخص ما من الشعور بالإثارة الشديدة إلى أن يصبح مسطحًا عاطفيًا خلال فترة قصيرة.

إلى جانب الأدوية، يلعب العلاج دورًا مهمًا في إدارة مرض انفصام الشخصية. يمكن أن يوفر العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، والعلاج الأسري، ومجموعات الدعم استراتيجيات التكيف والدعم العاطفي.