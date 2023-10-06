انطلاق فعاليات حفل "وطن واحد" على استاد أسوان بمناسبة نصر أكتوبر.. صور

ويحيى الحفل، الفنان محمد رمضان وفرقة بلاك تيما وعيسى و اسود، بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وأشرف عطية، محافظ أسوان.

وامتلأ ستاد أسوان الرياضى بالمواطنين رافعين أعلام مصر للاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، وتأتى الاحتفالية بعنوان "وطن واحد" وتحت شعار "قوتنا فى وحدتنا".