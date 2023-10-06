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انطلاق فعاليات حفل "وطن واحد" على استاد أسوان بمناسبة نصر أكتوبر.. صور

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 08:40 م
انطلاق فعاليات حفل "وطن واحد" على استاد أسوان بمناسبة نصر أكتوبر.. صور فعاليات حفل وطن واحد على استاد أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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انطلقت، مساء اليوم، فعاليات حفل "وطن واحد" على استاد أسوان الرياضى، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر.
 
ويحيى الحفل، الفنان محمد رمضان وفرقة بلاك تيما وعيسى و اسود، بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وأشرف عطية، محافظ أسوان.
 
وامتلأ ستاد أسوان الرياضى بالمواطنين رافعين أعلام مصر للاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، وتأتى الاحتفالية بعنوان "وطن واحد" وتحت شعار "قوتنا فى وحدتنا".
 
ووصل اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لاستاد أسوان الرياضى، لحضور الحفل.
 
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