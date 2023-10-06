اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 09:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إلى محافظتي (المنيا– الوادي الجديد )

اليوم.. انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 09:00 ص
اليوم.. انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف الأوقاف والأزهر الشريف
كتب لؤى على

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في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي(المنيا – الوادي الجديد)، اليوم الجمعة : (21ربيع أول 1445هـ)، الموافق(6 / 10 /2023م)، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم "، وذلك على النحو التالي:
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وزارة الاوقاف

قافلة دعوية

قوافل دعوية

صلاة الجمعة



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