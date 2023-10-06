النيابة تطلب تفريغ كاميرات المراقبة فى سرقة فيلا التجمع

كتب ـ أحمد حسني

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة الجديدة، كما أمرت باستعجال تحريات المباحث في الواقعة.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية "محلية وأجنبية" وبعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا).

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن (حارس العقار) المشار إليه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية، وبحوزته كل المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته.