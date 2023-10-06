اليوم السابع
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النيابة تأمر بحبس متهم بترويج الهيروين وحيازة سلاح نارى

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:48 م
النيابة تأمر بحبس متهم بترويج الهيروين وحيازة سلاح نارى حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح وطلقات نارية بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار).

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 

ترويج المخدرات

تجاره المخدرات

نيابه السلام

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