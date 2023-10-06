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المنيا تستقبل رالى "تحدى عبور مصر" فى نسخته الـ 12 على التوالي

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:45 م
المنيا تستقبل رالى "تحدى عبور مصر" فى نسخته الـ 12 على التوالي رالى تحدى عبور مصر فى نسخته الثانية عشرة
المنيا- حسن عبد الغفار

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استقبلت محافظة المنيا، اليوم الجمعة المشاركين في "رالي تحدي عبور مصر 2023" للسنة الثانية عشرة على التوالي، القادم من الإسكندرية، باستخدام الدراجات النارية، وبمشاركة العديد من الدول والجنسيات المختلفة لقطع مسافة 2900 كم، حيث تمثل المنيا محطة راحة وتوقف للمشاركين على مدار يومين.

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أن عروس الصعيد ترحب بزائريها من كافة دول العالم ، كما ترحب بأعضاء تحدي الرالي من مختلف الجنسيات ، تزامنا مع احتفالاتنا بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، موجها إدارة السياحة بتسهيل مهمة المشاركين فى الرالى وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم للتيسير على المشاركين، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة لأعضاء الرالي التي تعبر عن خصوصية عروس الصعيد .

جدير بالذكر ، أن رالى تحدى عبور مصر 2023، في نسخته الثانية عشرة على التوالى انطلق أمس الخميس 5 ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، لمدة عشرة أيام بمشاركة العديد من الدول والجنسيات بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين وذلك باستخدام الدراجات النارية لقطع مسافة 2900 كم بدءاً من الإسكندرية مروراً (القاهرة ـ المنيا ـ الأقصر ـ الغردقة ـ فايدـ شرم الشيخ ـ نويبع ـ رأس سدر) رجوعاً إلى القاهرة وانتهاءً بهرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة.
 

رالى عبور مصر

الدراجات البخارية

رالى تحدى عبور مصر

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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