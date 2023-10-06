المملكة المتحدة تخصص مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة تزيد على نصف مليار دولار

أ ش أ

أعلنت المملكة المتحدة تخصيص حزمة مساعدات شتوية جديدة لأوكرانيا، بقيمة تزيد على نصف مليار دولار.

وأفاد الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية، اليوم /الجمعة/، بأن "مخصصات المساعدات الجديدة لأوكرانيا التى تم الإعلان عنها اليوم تشمل 34 مليون جنيه إسترلينى (أكثر من 41 مليون دولار) للأمم المتحدة والجمعيات الخيرية، التى توفر المأوى والملابس الشتوية الدافئة".



وأضاف الموقع أنه سيتم تخصيص أيضًا 10 ملايين جنيه إسترلينى (أكثر من 12 مليون دولار)؛ لإعادة الطاقة إلى المنازل فى أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية للطاقة فى أوكرانيا.



كما تم الإعلان عن ضمان قرض رابع من المملكة المتحدة بقيمة 500 مليون دولار من خلال البنك الدولي، وينبغى أن يضمن هذا التمويل قدرة الحكومة الأوكرانية على توفير مدفوعات الشتاء الحيوية لثلاثة ملايين أسرة.