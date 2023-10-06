المفرج عنهم من مراكز الإصلاح: شكرا للرئيس السيسي لمنحنا فرصة جديدة.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

"شكرا يا ريس"، بهذه الكلمات عبر المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عنهم في ذكرى نصر أكتوبر ومنحهم فرصة جديدة.

وقال المفرج عنهم :"تلقينا هنا معاملة كريمة خلف الأسوار، وتعلمنا مهن مختلفة، وهناك اهتمام بالتأهيل بشكل مستمر، وكلنا فرحة بالعودة لأحضان أسرنا مرة أخرى".

وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2023 قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيل. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.