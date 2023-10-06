المرأة تحصد الـ 5 مراكز الأولى بمشاركة 8 مشروعات فازت بها كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرحت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، فوز المرأة بمحافظة كفر الشيخ بـ5 مراكز أولى بالفئات المختلفة، من جملة 6 فئات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظة كفر الشيخ، حيث فازت بالمركز الأول في فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمركز الاول في فئة المشروعات المتوسطة، والمركز الاول في فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، والمركز الاول المقدمة من الشركات الناشئة، والمركز الاول فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة.

كما أكدت الدكتورة أماني شاكر، في بيان لها، فوز المرأة بالمركز الأول بفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة بمشروع " الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الالكتروني فى تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملتها المسايرة للموضة طبقا لرؤية مصر 2030" دكتورة مروة خنافير، وفاز مشروع " طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة" بمشروع السفير لمحافظة كفر الشيخ هذا العام، دكتورة غادة همســه والفريق، وبذلك تكون المرأة بمحافظة كفر الشيخ قد حصدت 8 مراكز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة كفر الشيخ من جملة 18 مركز على مستوى المحافظة.

وأشارت شاكر، إلى أن تلك المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الفكرة من المبادرة تحقيق ربح لأصحاب المشروعات حتى تتحقق الاستدامة، حيث أنه سيتم اختيار 6 من 18 مشروع عن كل محافظة، لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر، بحضور الرئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28 التي تستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.



الفائزات بالمشروعات من سيدات كفر الشيخ



تكريم المتميزن من أبطال الجمهورية وأفريقيا



تكريم صاحبة احدى المشروعات



تكريم صاحبة مشروع



تكريم مشاركة في المشروعات تالخضراء