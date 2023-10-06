اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: فاتورة نوفمبر أول فواتير الشتاء المنخفضة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:41 م
الكهرباء: فاتورة نوفمبر أول فواتير الشتاء المنخفضة وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن فاتورة نوفمبر التى يتم تحصيلها فى شهر ديسمبر تعد أول فواتير فصل الشتاء المنخفضة، كاشفا أن معدلات اﻻستهلاك تنخفض بدءا من شهر أكتوبر وترتفع تدريجا من فاتورة شهر أبريل مع بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.
 
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن هناك بعض المواطنين يستبدلون التكييف الكهربائية بالدفاية خلال أشهر الشتاء وهو يتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصل الشتاء  و تعد أحد الأسباب الرئيسية في إرتفاع قيمة الفاتورة بالإضافة إلى  سخانات حمامات السباحة و غلاية المياه وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.
 
وأوضح المصدر ، أن أى مواطن يقل استهلاكه عن 650 كيلو وات ساعة شهرياً يحصل على دعم من الدولة، موضحا أن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 650 كيلو تصل نسبتهم إلى 35% من إجمالى عدد المشتركين الذين يبلغ عددهم 27 مليون 800 ألف مشترك.
 
وقال المصدر أنه لا يمكن لأحد أن يتلاعب فى استهلاكات المواطنين خاصة بعد تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة فى منظومة الفواتير وطرق المحاسبة سواء من خلال برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو القارئ الضوئي لمتابعة الاستهلاك لمستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، لافتا إلى أن المواطن هو المتحكم الوحيد فى نسبة الدعم التى يحصل عليها المواطن بفاتورة الاستهلاك الشهرية.

الكهرباء

فاتورة الكهرباء

الشتاء

انخفاض معدلات استهلاك الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:12 م

"الكهرباء" تستكمل مشروعات تطوير الشبكة فى الصعيد بتكلفة مليار جنيه.. المتحدث باسم الوزارة: الدولة أنهت مشاكل انخفاض الجهد والخدمة أصبحت مثل القاهرة.. ويؤكد: محطة بنى سويف العملاقة تعتبر الأولى فى وجه قبلى

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 05:00 ص

"حياة كريمة" تنشر الفرحة فى قرى العباسية والعتمور بأسوان.. تنفيذ 55 مشروعًا لخدمة 81 ألف مواطن.. وإنشاء 3 مجمعات تكنولوجية و19 محولا.. وتجديد المدارس وشبكات الكهرباء والمياه وتوصيل الصرف الصحى.. صور

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:00 ص

بتكلفة 21 مليار و 300 مليون دولار تشغيل أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء 2028 بالضبعة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة